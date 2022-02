Paziente No Vax picchia un’infermiera: per lei dieci giorni di prognosi

Calci e insulti da un paziente no vax che rifiutava le cure. La triste aggressione ai danni di un’infermiera è avvenuta la scorsa settimana all’ospedale San Camillo di Roma.

L’operatrice sanitaria se l’è cavata con una prognosi di dieci giorni, ma la polemica non si ferma. Preoccupazione per l’episodio è stata espressa anche dall’Ordine delle professioni Infermieristiche che ora chiede maggiore sicurezza per tutti i dipendenti delle strutture ospedaliere.

L’uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’ sarebbe stato denunciato per lesioni. Si tratta di un paziente ricoverato perché contagiato dal virus e in condizioni non ottimali.

Dopo il suo ingresso in ospedale, nel giro di poco tempo infatti si sarebbe aggravato ma avrebbe rifiutato di essere assistito.

“La giovane collega aggredita e pestata all’Ospedale San Camillo ha tutta la solidarietà e l’affetto dell’Ordine degli Infermieri di Roma – ha fatto sapere in una nota il presidente dell’Ordine di Roma Maurizio Zega -. Il fatto è che la sicurezza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere è messa in pericolo sempre, e il fenomeno cresce ogni giorno di più, con il protrarsi delle follie negazioniste sul Covid 19“.

E ancora: “Dopo essere stati dichiarati eroi, si vuole anche dichiararci martiri? Il colmo (…). Alla nostra collega appena arrivata ad esercitare la sua professione va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza: nella speranza che questo ennesimo orribile episodio faccia riflettere chi di dovere su una situazione ormai insostenibile. È ora di svegliarsi”.

