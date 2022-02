Mozione lupi: domani a Mori in consiglio comunale anche l’assessora Giulia Zanotelli

In data 4 febbraio la conferenza di capigruppo ha deciso, tra l’altro, che al consiglio comunale di domani 15 febbraio, verrà trattato il tema del lupo e saranno presenti l’assessore provinciale dott.ssa Giulia Zanotelli e il Coordinatore settore grandi carnivori dott. Claudio Groff.

Da parte del gruppo consiliare di FDI c’è soddisfazione per l’intervento dell’assessore Zanotelli: «siamo molto soddisfatti in quanto a seguito della nostra mozione è stata colta la necessità di affrontare questa importante tematica. Siamo contenti della presenza istituzionale nel nostro consiglio comunale. La sicurezza da un lato e la tutela degli animali (lupi compresi) dall’altro sono problematiche che vanno affrontare con scienza e coscienza. La conoscenza e la consapevolezza aiutano a superare la paura e i pregiudizi. E la politica deve assumersi la responsabilità di aiutare i cittadini a gestire situazioni nuove e inaspettate». Data l’importanza del tema per tutta la comunità moriana, tutti i cittadini sono invitati a seguire in diretta streaming il consiglio comunale di domani martedì 15 febbraio ad ore 19.00.

Nella premessa della mozione, Paola Depretto ed Ernesto Goi, ricordavano che in data 23 dicembre 2021, avevano già presentato un’interpellanza volta a conoscere le azioni che l’amministrazione intende mettere in programma per arginare la situazione relativa alla presenza del lupo a Mori

Le segnalazioni infatti, sono decuplicate nell’ultimo periodo confermando la presenza dell’animale nell’abitato di Sano, alla Montecatini, sulla statale moriana ecc.. In seguito, un lupo è stato avvistato e ripreso da un ciclista anche sulla ciclabile a Loppio. Secondo i due esponenti del partito di Giorgia Meloni i lupi girano ormai indisturbati vicinissimi alle abitazioni e la situazione sta diventando sempre più pericolosa per l’uomo e per gli animali.

Nella mozione Depretto e Goi impegnano la giunta comunale di Mori a convocare con urgenza in consiglio comunale gli agenti forestali di zona nonché i rappresentanti della provincia competenti in materia, a relazionare al consiglio medesimo quale sia la situazione attuale dei lupi nel territorio in termini di numeri e stanziamento e quali azioni urgenti intendono intraprendere e/o hanno intrapreso per gestire il pericoloso avvicinamento dei lupi nella nostra comunità.

Chiedono inoltre che nella stessa occasione, gli agenti forestali spieghino al consiglio quali siano i comportamenti da adottare nel caso di incontro fortuito con un lupo e/o più lupi.

