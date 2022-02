Le prospettive politiche per le provinciali 2023

I partiti di quello che fu il centrosinistra-autonomista stanno provando a riorganizzarsi in vista dell’appuntamento elettorale delle provinciali del 2023.

La scorsa settimana abbiamo avuto notizia della costituzione dell’associazione politica Campobase che era già stata presentata nel 2021 da alcuni dei suoi più noti esponenti quali l’ex Presidente della Provincia Lorenzo Dellai, il Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli, il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga e l’ex candidato Sindaco Marcello Carli.

Questa associazione è appena all’inizio del percorso e s’inserisce in un quadro politico non ancora definito, ma che la vede sicuramente alternativa al centrodestra.

Gli alleati storici come il PATT che si appresta al confronto interno sulla linea politica nel congresso di aprile e il Partito democratico, hanno subito visto con favore l’avvento di questa che – almeno prima facie – pare essere una novità politica.

La reazione di Italia Viva con la senatrice Donatella Conzatti è stata invece molto più fredda perché Campobase vuole distinguersi dal quadro nazionale puntando ad un laboratorio politico territoriale. L’altro partito che potrebbe esprimersi è Azione che fino ad ora non ha rilasciato dichiarazioni, ma è verosimile pensare che il partito di Calenda così come Italia Viva siano più propensi a portare avanti il collegamento diretto con la politica nazionale che oramai influenza sempre di più le Regioni e le Province Autonome.

Il modello politico di riferimento del centrosinistra-autonomista è dichiaratamente quello sperimentato con le elezioni comunali di Trento nell’ottobre del 2020. Una coalizione allargata che ha permesso di vincere le elezioni, governare il Comune di Trento e che è stata costruita ad hoc attorno alla figura del Sindaco Franco Ianeselli. Questa architettura politica è ripetibile sul piano provinciale, ma sono convinto che il risultato finale dipenderà molto anche dal leader della coalizione che per ora non è stato ancora individuato.

C’è ancora tempo, ma non così tanto per una coalizione che deve rigenerarsi e alcuni nomi sono già stati fatti come ad esempio quello del Sindaco di Rovereto Francesco Valduga che deve trovare il consenso dell’intera coalizione. Su questo bisognerà fare i conti anche con il Partito democratico che vorrà certamente dire la sua sul candidato Presidente.

Il centrodestra, almeno per ora, è fin troppo impegnato a governare la Provincia e ad uscire al più presto dall’emergenza pandemica. Dopo lo strappo nazionale avvenuto con l’elezione del Presidente della Repubblica Mattarella c’è da scommettere sul fatto che il centrodestra cercherà di ricompattarsi ma anche di mutare pelle soprattutto a livello regionale.

In Trentino si potrebbe presentare con il modello vincente del Presidente veneto Luca Zaia, con una lista civica a sostegno diretto del Presidente Fugatti per contrastare i civici di centrosinistra e per recuperare consenso al centro. Credo che questa sia l’unica soluzione possibile per arginare il drenaggio di voti verso il centrosinistra e riconquistare l’elettorato dopo le difficili scelte di governo di questi anni di costante emergenza.

Il quadro della politica trentina è in continua evoluzione, ma si preannuncia una campagna elettorale interessante e speriamo più centrata sui temi emergenti e non sulle solite liturgie perché la fiducia degli elettori nella politica è ormai ai minimi storici.

