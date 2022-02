In fiamme i boschi della val di Gresta, vigili del fuoco al lavoro

Un incendio boschivo ha colpito dalle prime ore di ieri mattina lunedì 14 febbraio, intorno alle 6:20, i boschi della Valle di Gresta sopra l’abitato della frazione di Valle san Felice nel territorio comunale di Mori.

A bruciare circa una superficie di 400 metri quadrati con fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza in tutta la Vallagarina. Le squadre dei vigili del fuoco di Mori supportati dal corpo di Ronzo Chienis hanno lavorato per ore con diversi mezzi, quali autobotti, carrelli boschivi e altri mezzi di supporto nel tentativo di domare l’incendio.

I vigili hanno iniziato immediatamente a operare per cercare di contenere il più possibile il fronte dell’incendio che nel frattempo si è sviluppato su una cengia costringendo i vigili a calarsi lungo una parete rocciosa.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per lo spegnimento e la successiva bonifica fino al tardo pomeriggio di ieri. A dar man forte nel pomeriggio sono arrivate le tanto attese piogge che hanno spento gli ultimi focolai residui.

Sulle cause stanno compiendo tutti gli accertamenti i carabinieri forestali e per il momento non viene esclusa la possibile la pista dolosa. Purtroppo e’ l’ennesimo incendio che colpisce i boschi del Trentino in questi mesi. Incidenti che sono diventati troppi per non pensare ad una possibile matrice dolosa.

