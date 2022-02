Il Col. Matteo Ederle, da oggi nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trento

Classe 1974, veronese di origine e gardenese d’adozione, con due lauree, un master e il titolo di Consigliere Giuridico, proviene dai corsi dell’Accademia Militare, subito dopo i quali ha partecipato a varie missioni operative nei Balcani (Bosnia e Kosovo) e in Medio Oriente (Iraq).

Sul territorio nazionale ha comandato compagnie dell’Arma Territoriale in Romagna e in Alto Adige (dove ha sviluppato anche una specifica competenza in tema di sicurezza sulle piste da sci, offrendo poi consulenza tecnico-legale, formativa e legislativa).

Nell’ultimo decennio ha ricoperto diversi incarichi nella Capitale occupandosi di riforme strutturali e riorganizzative (tra cui l’incorporamento della Forestale nell’Arma), di legislazione nazionale, di affari legali e del contenzioso strategico dell’Amministrazione, oltre che di associazionismo sindacale militare (da poco riconosciuto dalla Corte Costituzione).