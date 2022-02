I migliori talenti si raccontano: in Val di Sole torna “Tic Toc Talents”

Una proposta innovativa, una strategia per condividere con i giovani solandri, e non solo, i migliori talenti del territorio: ragazze e ragazzi che tramite percorsi di formazione, ma anche attraverso fatiche, dedizione e impegno, sono arrivati a raggiungere risultati importanti in tutti gli ambiti, da quello sportivo a quello artistico.

Un modo per offrire alle nuove generazioni modelli positivi cui ispirarsi e guardare con interesse per la propria crescita personale.

Torna in Val di Sole “Tic Toc Talents”, progetto nato nel 2019 per volontà congiunta dei due Piani Giovani della Bassa e dell’Alta Val di Sole, al tempo guidati rispettivamente da Daniele Gosetti, ex assessore del Comune di Malè, e da Laura Marinelli, oggi sindaca di Ossana.

Il primo format prevedeva testimonianze dal vivo, sul palcoscenico del teatro di Dimaro, di esperienze di successo. La pandemia aveva purtroppo portato a un arresto forzato il progetto, che tuttavia nel 2021 ha trovato nuovo slancio anche attraverso un format differente.

Da quello fisico del teatro ci si è spostati al palcoscenico virtuale, ma con le stesse finalità: condividere le storie di successo di ragazze e ragazzi, portando sullo schermo profili molto diversi, che mettono in luce di volta in volta un determinato aspetto sociale. E contribuendo, al contempo, a promuovere e far conoscere l’importante attività che i due Piani Giovani della Val di Sole portano avanti da anni sul territorio.

Oggi le due realtà giovanili sono coordinate dai referenti istituzionali Massimo Baggia e Lorenzo Pedergnana, affiancati da Federica Flessati e Alessandro Rigatti come referenti tecnico-organizzativi rispettivamente dell’Alta e della Bassa Val di Sole.

A pochi giorni dalla messa online delle puntate di questa nuova edizione, i referenti si dicono soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi per coinvolgere prima, intervistare durante e montare poi le simpatiche video-interviste degli ospiti di questa edizione: ballerini, atleti, fotografi.

A condurre le conversazioni con brio e leggerezza il duo composto da Fabio Moratti e Davide Zambelli, tra l’altro egli stesso uno dei talenti protagonisti della prima edizione di “Tic Toc Talents”.

Diversi i giovani e i professionisti che hanno lavorato sul set di “Tic Toc”, finanziato anche da Melinda, per un’edizione che avrà inizio dopodomani, mercoledì 16 febbraio, con la messa in onda della prima puntata sui canali social e Youtube di @TicTocTalents e @Piani Giovani Val di Sole.

Per quattro settimane, l’appuntamento con “Tic Toc Talents” sarà ogni mercoledì alle 20.45.

