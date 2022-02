Gestione aziendale: al via le lezioni a distanza per Fiemme e Fassa

Entra nel vivo il progetto di collaborazione tra l’Università di Trento, la Comunità territoriale di Fiemme e il Comun General de Fascia per l’attivazione in Gestione aziendale offerta formativa part time.

Un corso di laurea triennale che rientra da tempo nell’offerta formativa del Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo trentino e a distanza di più di dieci anni dalla sua attivazione rimane unico in Italia. Grazie a questa iniziativa, il corso di laurea si perfeziona dal punto di vista organizzativo per consentire di raggiungere ancora più studenti e studentesse sul territorio.

Si tratta per lo più di persone che lavorano e che desiderano migliorare o aggiornare la propria preparazione in un’ottica di riqualificazione o formazione continua.

A iniziare per prime il percorso che le porterà alla laurea a distanza sono tre studentesse: Vanessa Fontanari e Dominique Capovilla di Ziano e Anita Defrancesco di Predazzo. Le studentesse hanno iniziato le lezioni già nel primo semestre seguendo online da casa, in attesa di poter frequentare da un luogo fisico, in zona, che oggi è stato identificato e destinato allo scopo: l’Istituto la Rosa Bianca a Predazzo.

La frequenza del corso di laurea è infatti solitamente in presenza. Per renderla possibile anche a chi vive lontano dalla sede di Trento, nelle valli di Fiemme e di Fassa, è stata ideata una modalità di erogazione, in diretta streaming, con il supporto in loco di un tutor dedicato. A partire dal secondo semestre, nei prossimi giorni, le lezioni si potranno seguire a distanza dall’Istituto la Rosa Bianca di Predazzo che ha messo a disposizione un’aula dedicata.

La didattica è organizzata in orario serale, tra le 17.30 e le 21.30, e il raccordo organizzativo con i/le docenti UniTrento è facilitato dal tutor d’aula, il professor Giorgio Trettel e da due tutor UniTrento, Martina Dell’Eva ed Emanuele Corn. La durata del corso di studi è su quattro anni invece dei consueti tre, dato che i giorni di lezione a settimana saranno 2 o 3. Gli studenti e le studentesse sono seguiti anche da un tutor per materia che garantisce un supporto all’apprendimento. La prima edizione dell’iniziativa ha permesso a tre studentesse delle valli di Fiemme e Fassa di iscriversi e di accedere, dopo aver superato il test di ammissione, al corso di laurea.

A siglare l’avvio effettivo della collaborazione sono stati ieri i rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il direttore del Dipartimento di Economia e Management, Flavio Bazzana, il commissario della Comunità territoriale di Fiemme Giovanni Zanon e il procurador del Comun General de Fascia, Giuseppe Detomas con il dirigente scolastico Marco Felicetti. Collegata a distanza l’ideatrice e coordinatrice del corso di laurea, la professoressa Mariangela Franch.

All’incontro erano presenti le segretarie generali Luisa Degiampietro per Fiemme ed Elisabetta Gubert per Fassa, oltre a Marco Larger, presidente conferenza dei sindaci di Fiemme, il sindaco di Sen Jean Giulio Florian e Maria Bosin sindaca di Predazzo e i coordinatori del tavolo di lavoro Andrea Dezulian e Carlo Dellasega con alcuni membri del tavolo.

L’accordo, della durata di quattro anni e rinnovabile, punta a rendere stabile questa iniziativa perché possa diventare occasione di formazione continua per i professionisti del territorio, interessati ad aggiornare le proprie competenze in un settore strategico per le due valli come quello legato allo sviluppo imprenditoriale e turistico.

La firma dell’accordo attuativo è stata anche l’occasione per lanciare un invito a mettersi in gioco agli abitanti delle valli di Fiemme e Fassa, potenziali studenti e studentesse del prossimo anno accademico. Le iscrizioni ai test di ammissione per la sessione primaverile (55 i posti a disposizione per il prossimo anno accademico) sono già aperte e saranno possibili fino al prossimo 23 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito delle ammissioni UniTrento, all’indirizzo: https://www.unitn.it/lga/pt

Gestione aziendale part time – La laurea di primo livello mira a costruire conoscenze in ambito economico-aziendale, giuridico e matematico-statistico. Peculiarità del percorso è l’integrazione tra modelli didattici: teoria e applicazione pratica sono in continuo dialogo tra loro. Si tratta, infatti, di un corso di laurea rivolto anche a soddisfare le esigenze del lavoro in azienda, nelle banche, negli enti pubblici o privati, nell’area amministrativa, gestionale, finanziaria o commerciale. La formula flessibile rispetto ai consueti orari lavorativi rende questo corso di laurea particolarmente interessante per chi è già attivo nel mondo del lavoro e cera occasioni di riqualificazione o miglioramento professionale. Maggiori informazioni sul corso di laurea: https://www.unitn.it/cl/economia-22-23

