Galleria Civica di Trento: prosegue l’attività del Centro di ricerca e sperimentazione sulla contemporaneità

Approvato l’accordo fra Provincia, Comune di Trento e Museo d’arte moderna e contemporanea, per la prosecuzione dell’attività di realizzazione di un “Centro di ricerca e sperimentazione sulla contemporaneità” all’interno del Mart.

Oltre all’accordo che ha durata fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, è stato approvato anche il contratto di comodato gratuito al Mart dell’immobile situato in via Belenzani, attuale sede della Galleria Civica, di proprietà provinciale.

“Abbiamo deciso di rinnovare questo Accordo per favorire la realizzazione di un Centro di ricerca e sperimentazione sulla contemporaneità a Trento – sono le parole dell’assessore alla cultura, Mirko Bisesti -, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’arte contemporanea in tutte le sue forme. L’attività della Galleria Civica in questi ultimi due anni, nonostante la pandemia, è stata particolarmente interessante e la Galleria ha rappresentato davvero il punto focale del contemporaneo nel capoluogo, e per questo vorrei ringraziare la responsabile Margherita de Pilati e il curatore Gabriele Lorenzoni. Ricordo ad esempio la riapertura, avvenuta a febbraio 2021 con la mostra dedicata a Gian Leo Salvotti, o la recente inaugurazione, avvenuta lo scorso novembre, della personale dell’artista Wainer Vaccari che rimarrà fino a fine mese. La Galleria poi – conclude l’assessore – è sede dell’ADAC, l’Archivio trentino documentazione artisti contemporanei, un’attività che attraverso l’accordo vogliamo rilanciare affinché diventi vero e proprio luogo di idee e discussione sull’arte”.

In base al nuovo Accordo il Comune di Trento si impegna a: sostenere le attività del Centro di ricerca per il rilancio dell’offerta culturale con un finanziamento per gli esercizi 2022 e 2023 pari a 100.000 euro annui; mettere a disposizione una unità di personale comunale addetta alla guardiania; mettere a disposizione le competenze e le professionalità presenti all’interno dell’amministrazione.

Il Mart verso il Comune di Trento si impegna a: presentare il programma di attività del Centro, per un confronto e una condivisione degli obiettivi generali, e la rendicontazione; favorire il coinvolgimento di altre istituzioni e soggetti del territorio per l’elaborazione di una proposta progettuale integrata sulla città.

La Provincia di contro assegna in comodato gratuito al Mart Palazzo Triangi, sede della Galleria Civica fino al 31 dicembre 2023.

