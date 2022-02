Ecco perché gli italiani non possono dormire sogni tranquilli

In queste ore stiamo raggiungendo il record storico dei motivi per non dormire sonni tranquilli: Putin che mostra i muscoli al mondo minacciando l’Ucraina, i costi dell’energia che stanno mettendo in ginocchio il nostro sistema, il Parlamento che si sta interrogando se sia il caso di sfruttare Mario Draghi attraverso la sua popolarità o la sua impopolarità, magari mollandolo 2 a 0 e facendolo diventare il capro espiatorio di tutte le sfighe italiane, dalle guerre puniche al ritorno di Balotelli in nazionale.

E non dobbiamo trascurare la polveriera che si chiama Magistratura: a poche ore dall’approvazione della riforma del Csm, firmata da Marta Cartabia, è iniziata una fitta guerriglia a fuochi incrociati su tutti i fronti: modifica della norma sulle porte girevoli tra carriere giudiziarie e politiche, separazione delle funzioni tra magistrati giudicanti e inquirenti, e sistema elettorale del Csm a sorteggio.

In più, entro poche ore, la Corte Costituzionale deciderà sull’ammissibilità dei referendum che, tra l’altro, riguarderanno anche la magistraura; il presidente Giuliano Amato ha gettato benzina sul fuoco, auspicando via twitter che la Corte non vada a cercare il pelo nell’uovo, in parole più povere ancora, che li accetti senza troppe seghe mentali.

Il mondo della giustizia rischia di diventare una sorta di tutti contro tutti, uno spettacolo di wrestling, con ai bordi del ring i politici che urlano e tifano contro quello o quell’altro concorrente, schiumando dalla bocca come pitbull davanti ad una bistecca fiorentina.

Uno show che rischia di far dimenticare alla nostra classe dirigente Covid e mascherine, vax e no vax e l’evento più importante dell’anno: quello che ci dirà se la

nazionale giocherà i mondiali.

