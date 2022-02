Cresce lo sconforto dei medici trentini: la situazione è preoccupante

Ha dato degli esiti preoccupanti uno studio portato avanti dal sindacato dei medici Cimo Fesmed.

Secondo lo studio che ha sondato 4.259 medici in tutta Italia, con un’adesione di 153 medici trentini, solamente un medico su quattro deciderebbe di tornare a lavorare in ospedale se potesse tornare indietro.

Quasi il 60% dei dottori inoltre reputerebbe il proprio lavoro ad alto livello di stress psicofisico. Ben il 78% di costoro inoltre avrebbe da 10 a 100 giorni di ferie non godute.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda il Trentino, il 69% dei medici intervistati deciderebbe di fare lo stesso mestiere se potesse tornare indietro mentre il restante, si limiterebbe a rimanere dipendente dell’Azienda sanitaria con altri ruoli.

Il 29% dei lavoratori in regione inoltre vorrebbe anticipare il pensionamento. Il 17% andrebbe a lavorare nel privato e ben il 18% deciderebbe di andare all’estero.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, il 30% dei medici ha dichiarato di andare oltre le 48 ore settimanali, il 36% di fare dalle 38 alle 48 ore mentre il 9% di fare fino alle 38 ore.

Pubblicità Pubblicità



Infine il risultato ha dato esito negativo anche per quanto riguarda le ferie non godute. Solamente il 22 % dei medici infatti sarebbe in regola con i giorni di vacanza. Il restante 78% avrebbe ancora dai 10 ai 100 giorni non pagati.

Il quadro trentino risulta dunque essere poco rassicurante e persino peggiore della media nazionale.

Interessanti sono anche le risposte riguardanti il supporto ricevuto per affrontare il periodo pandemico.

Per il 65% dei medici, il supporto sarebbe arrivato, secondo dai colleghi, per il 23% dalle famiglie e solamente per il 6% dalla società e dalle istituzioni.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità