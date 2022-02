Bioregolatori della frutta, FEM organizza il 14° congresso internazionale ISHS

E’ la Fondazione Edmund Mach ad organizzare il 14° Simposio Internazionale ISHS sui bioregolatori in frutticoltura che si terrà in modalità digitale a partire dal 16 febbraio.

Grazie all’esperienza maturata nei decenni in questo ambito scientifico il Centro Ricerca e Innovazione è stato scelto dall’International Society for Horticultural Science (ISHS), società scientifica internazionale di riferimento per la ricerca, educazione e attività industriale in orticoltura, come sede ideale per questo evento di importanza globale che si svolge ogni quattro anni.

Il ruolo ed il meccanismo di azione dei bioregolatori ovvero le molecole sottese alle dinamiche genetiche e fisiologiche che regolano lo sviluppo della pianta, la produzione e la qualità dei frutti, rappresentano un tema di forte interesse sia per il mondo produttivo che per la comunità scientifica. Su questo argomento la Fondazione Edmund Mach ha una tradizione di studi decennale che, durante il Simposio, condividerà con una comunità internazionale rappresentata da una quarantina di scienziati, tecnici, imprenditori e operatori provenienti da 16 paesi, come Stati Uniti, Sudamerica, Giappone, Sud Africa, Medio Oriente e vari Paesi europei tra cui Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Paesi dell’Est.

L’evento si svolgerà in modalità integralmente digitale nell’arco di due mesi (16 febbraio – 16 aprile), periodo nel quale tutti i partecipanti avranno accesso continuo a tutti i materiali condivisi sulla piattaforma che lo ospita. Dal 21 al 24 febbraio, gli iscritti al convegno avranno la possibilità di partecipare in modalità interattiva a tavoli di discussione sulle varie tematiche presentate durante il convegno e inerenti la produzione frutticola, in particolare modo come i bioregolatori possono svolgere un ruolo determinante nel controllo dei meccanismi fisiologici delle piante, come crescita vegetativa, dormienza, fioritura e fruttificazione, regolazione della maturazione, oltre che alla qualità, la conservazione post-raccolta e le innovazioni tecnologiche

Grazie alla partnership con importanti riviste scientifiche di settore e case editrici, il Simposio metterà a disposizione diversi riconoscimenti per premiare i migliori contributi video e poster presentati da giovani ricercatori. L’ISHS ha da sempre promosso le giovani eccellenze, per lo sviluppo e l’innovazione nel settore delle produzioni orto-frutticole, in particolare adesso, dove le nuove generazioni di tecnici e ricercatori saranno chiamati allo sviluppo di nuove strategie e soluzioni per affrontare le sfide del prossimo futuro, garantendo la massima qualità in un momento di forte transizione ecologia e cambiamento climatico.

L’International Society for Horticultural Science (ISHS) rappresenta la principale organizzazione indipendente al mondo di scienziati il cui scopo è quello di promuovere e incoraggiare la ricerca e la formazione in tutti i settori della scienza orto-frutticola, facilitando la cooperazione ed il trasferimento di conoscenze su scala globale attraverso pubblicazioni, simposi e congressi in tutto il mondo. Sito web dell’evento: https://eventi.fmach.it/ISHS-2022