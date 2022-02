Pinzolo: tragico scontro tra due sciatori, muore un 55 enne

Nuovo drammatico incidente sulle piste di sci del Trentino nel pomeriggio di ieri sabato 12 febbraio intorno alle 14.40 in Val Rendena nella zona del Dos del Sabion sopra l’abitato di Pinzolo.

Due sciatori sono partiti dal rifugio del Dos del Sabion imboccaando ad alta velocità la pista “rossa” Grual, una pista molto impegnativa con una lunghezza di poco più di mezzo chilometro. La pista come caratteristiche ha un lungo muro con pendenze che raggiungono il 66% lungo il rettilineo.

Durante la discesa è avvenuto fra i due sciatori un violentissimo scontro che ha portato alla morte di Jan Ctvrtecka, 55enne di Praga, arrivato dalla Repubblica Ceca per passare una breve vacanza di sport e di relax sulle nevi della val Rendena.

L’altro sciatore, un 37 enne connazionale rimasto coinvolto nell’incidente è stato trasferito in codice rosso al santa Chiara di Trento con alcune ferite non gravi. I due, nonostante la provenienza di entrambi dalla repubblica Ceca, non si conoscevano.

Sono subito stati attivati i soccorsi delle piste e vista la grave dinamica dell’incidente è stato allertato anche l’elicottero partito dall’eliporto di Mattarello e atterrato sulla pista nelle immediate vicinanze del luogo dello scontro.

I sanitari hanno tentato di rianimare il turista 55 enne ceco ma purtroppo invano. L’uomo è deceduto poco dopo, troppo gravi le ferite riportate.

Per accertare la dinamica e sentire i testimoni dell’incidente sono intervenuti i carabinieri in servizio sulle piste e la compagnia di Riva del Garda.

Lo sfortunato turista straniero 55 enne e stato ricomposto nella camera mortuaria del cimitero di Pinzolo.

I carabinieri di Carisolo e di Madonna di Campiglio stanno tentando di ricostruire l’accaduto grazie anche al racconto dei testimoni, per stabilire eventuali responsabilità.

Quello avvenuto ieri è il secondo incidente mortale avvenuto sulle piste di sci trentine. Mercoledì sulle nevi di Folgarida infatti era morto un ragazzo di soli 18 anni finendo contro un albero.

Per la morte del 18 enne la Procura di Trento ha dato il via alle indagini sul tragico incidente che lo scorso 9 febbraio è costato la vita al giovane turista lombardo Nicolò Mainoni sulla pista nera “Provetti” di Folgarida.

Il 18enne si trovava in vacanza con la famiglia in val di Sole. La mattina di mercoledì poco prima delle nove aveva perso il controllo degli sci finendo contro un albero sul lato destro del tracciato.

Subito dopo l’arrivo dei soccorsi era stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento dove purtroppo non era sopravvissuto ai traumi riportati durante la caduta.