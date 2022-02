Le cose passano, resta il piacere di leggere. «Sono cose che passano» il nuovo libro di Pietrangelo Buttafuoco.

Edito da «La Nave di Teseo 2021» questo libro è come diamante a più facce, tutte preziose, tutte atte a impreziosire questo gioiello che rappresenta la nuova fatica di uno scrittore che, come Camilleri e Burgess, ha inventato un nuovo linguaggio che sdoppia le dimensioni e dona musicalità alla scrittura, facendo udire al lettore l’armonia cantata degli accenti siciliani pur senza dover tramutare la lingua italiana in qualche dialetto più o meno immaginario.

Per chi non conoscesse le altre fatiche di Pietrangelo Buttafuoco è questo uno dei primi felici incontri che accadono nell’intraprendere la lettura di: “Sono cose che passano”. Ed è questa particolare forma di scrittura che permette al lettore di udire quasi dal vivo, ma senza dialettismi, la cadenza siciliana nelle sue emotività, nelle passioni, nel dolore e nella descrizione dei tempi e dei luoghi, accompagnati dall’autore come un burattinaio, un cantore di storie attento a riportare ogni dettaglio di ciò che agita i protagonisti.

Di più, vi è un’immersione guidata in un set storico del secondo dopoguerra che riporta alla memoria tutta la semplicità, la freschezza e spesso la cercata spensieratezza dei film in bianco e nero postbellici, che raccontando di amore o di morte, di fatica o divertimento, di vacanze come di drammi familiari, aprivano uno sguardo sul mondo che offriva speranza e fiducia nel futuro, pur mantenendo saldi i valori della tradizione.

Altra notevole particolarità di questo lavoro letterario è la capacità di rendere senza tempo un romanzo ambientato nel 1951, che può essere letto con il pensiero all’Ottocento come ai primi del ‘900 in una descrizione della Sicilia e delle sue tradizioni quasi scolpite, immutate nel tempo.

In questo romanzo uno dei protagonisti principali è il destino (destino che non è, ma si capirà leggendolo), a cui la gente di Leoforte si affida in modo binario alla religione, e ne subisce la volontà.

Destino rappresentato anche da una morte descritta come persona fisica, ironicamente paziente, e da un demonio che intacca la volontà, innescando il proibito, quel proibito dal peso specifico maggiore in quegli anni. Ecco, quindi, che il libro assume forme poliedriche: romanzo di passione, ma giallo, giallo-rosa, guida sensoriale della Sicilia, e testimonianza di un passaggio storico. Con fuochi d’artificio finali, come si conviene ad una festa siciliana.

