Il rogo delle sterpaglie sfugge al controllo del contadino: devono intervenire i vigili del fuoco

L’episodio che ha portato all’incendio di numerosi metri quadrati di sterpaglie e prato è accaduto nel pomeriggio di ieri sabato 12 febbraio intorno alle 15.30 in Valle dei Laghi nel territorio comunale di Cavedine nella frazione di Stravino. Dalle prime informazioni raccolte un contadino stava bruciando delle sterpaglie e materiale di scarto quando il fronte del fuoco si è propagato rapidamente ai prati nelle vicinanze di un abitazione, complice la siccità e il vento che stava soffiando in zona.

In pochi minuti sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco di Cavedine coordinate dal comandante del corpo Mattia Comai con autobotte, carrello per incendi boschivi, e mezzi di supporto.

I vigili hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio e in poco tempo sono riusciti a controllare il fronte e a compiere una meticolosa bonifica in modo che qualche residuo non potesse far ripartire le fiamme. Fortunatamente i danni grazie al tempestivo intervento dei vigili sono stati limitati.

In una nota stampa diramata i vigili del fuoco di Cavedine viene ricordato alla cittadinanza di prestare la massima attenzione quando sono impegnati in queste operazioni, se consentite sul territorio dove si risiede. In questo periodo il terreno è molto secco e purtroppo è molto facile che un rogo sfugga al controllo e si propaghi velocemente.

Questa volta per fortuna i danni sono stati minimi ma c’è il rischio di rimanere feriti oppure di danneggiare edifici o altre strutture ricorda il comandante dei vigili del fuoco di Cavedine. E’ l’ennesimo episodio di incendi di sterpaglie o boschivo che in questi primi mesi dell’anno stanno colpendo il Trentino.

