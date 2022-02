Coronavirus: un decesso e 450 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Un nuovo decesso per covid in Trentino appesantisce un bollettino che, per quanto riguarda gli altri parametri, si mostra meno severo rispetto al trend delle ultime settimane.

I nuovi contagi si fermano infatti a 450, anche se va detto che i tamponi analizzati sono stati ieri poco più di 4.000. Lieve peggioramento della situazione negli ospedali dove comunque il numero totale dei pazienti ricoverati si ferma a 141, (+2 rispetto a ieri) di cui 14 in rianimazione. (uguale a ieri)

Nel dettaglio i nuovi casi positivi emersi dal molecolare sono 15 (su 199 test effettuati) e 435 quelli all’antigenico (su 3.897 test effettuati). I molecolari hanno inoltre confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le varie fasce d’età, la rappresentazione che ne esce è la seguente: 16 nuovi casi tra 0-2 anni, 21 tra 3-5 anni, 43 fra 6-10 anni, 21 tra 11-13 anni, 28 tra 14-18 anni, 112 tra 19-39 anni, 138 tra 40-59 anni, 47 tra 60-69 anni, 12 tra 70-79 anni e 12 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 20. (- 1 rispetto ad ieri) Come accennato, al momento i pazienti ricoverati in ospedale sono 141. Ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri contro 9 dimissioni.

Il decesso riportato nel bollettino di oggi è avvenuto in una Struttura intermedia: si tratta di un ultra novantenne, vaccinato ma affetto da altre patologie. Il numero totale delle vaccinazioni questa mattina era arrivato a 1.167.621, cifra che comprende 419.558 seconde dosi e 299.429 terze dosi. 957 nuovi guariti portano infine il totale a 124.309.

