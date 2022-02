Cane sfugge al padrone ed aggredisce una vicina che subisce lesioni gravi. Il caso finisce in Tribunale

Un pastore tedesco ha aggredito una donna che portava a spasso il suo cane. A causa delle lesioni procurate il contenzioso è finito in tribunale, con denuncia penale a carico del proprietario dell’animale.

Nei prossimi mesi sarà quindi il giudice a decidere l’eventuale condanna penale e il giusto risarcimento in sede civile.

E’ accaduto nei mesi scorsi in un comune dell’altopiano della Paganella. Un pastore tedesco di grossa taglia è sfuggito alla custodia di un minorenne che lo stava portando a passeggio, e si è scagliato contro una vicina che in quel momento stava uscendo di casa col suo cane. La zuffa tra i due animali ha causato la rovinosa caduta a terra della donna, incidente che le ha causato diverse lesioni fisiche guaribili in circa 2 mesi.

Purtroppo non era il primo caso simile attribuito allo stesso cane, anche se fortunatamente gli incidenti passati non avevano creato gravi conseguenze. La vittima ha denunciato il genitore del minorenne (proprietario del pastore tedesco) per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e omessa custodia e mal governo di animali (art. 672 c.p.), avanzando anche una richiesta di risarcimento danni.

Infatti secondo le norme in vigore il proprietario o il detentore di un cane è responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

Giova ricordare che nei luoghi pubblici è obbligatorio l’uso del guinzaglio, di misura non superiore a metri 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ed è bene portare con se sempre una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente