Bisesti: pandemia in calo anche nelle scuole. Piena fiducia nei dirigenti scolastici

Piena fiducia nella scuola trentina e nei suoi dirigenti: è quanto ribadito dall’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti nel suo recente incontro con i dirigenti scolastici.

Un incontro richiesto dalla stessa Anp, a fronte di alcune preccupazioni generate dalle novità normative, che ha consentito all’assessore di chiarire che le competenze dei presidi non sono cambiate, ma anche che il confronto sul rinnovo del contratto dei dirigenti va avanti.

Con l’occasione, è stato sottolineato con soddisfazione il progressivo ritorno alla normalità anche nelle aule scolastiche, con il calo dei contagi da Covid-19.“Le classi che hanno sospeso attualmente la didattica in presenza, dagli ultimi dati odierni, sono 21, erano 500 poche settimane fa – ha detto Bisesti – e anche i casi di contagio in età scolare sono diminuiti. I nuovi casi segnalati nelle fasce d’età comprese fra 0 e 18 anni sono oggi 123; il 26 gennaio erano 800. Il cambio delle regole relative alla dad ha consentito di ridurre il peso delle classi in isolamento, ma certamente la situazione della scuola riflette quella più generale della nostra provincia e di tutto il Paese. I vaccini hanno fatto il loro dovere, la pandemia sta allentando la presa e ci auguriamo che con il cambio di stagione la vita ritorni progressivamente alla normalità, dentro e fuori le aule scolastiche. Anche se non dovremo mai abbassare la guardia”.

Pubblicità Pubblicità