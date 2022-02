Usa ritirano i soldati dall’Ucraina, Farnesina invita italiani a lasciare il Paese. L’attacco pare imminente

Solo una telefonata fra Putin e Biden in programma oggi potrebbe salvare una situazione che si aggrava di ora in ora. Voci vicino al Pentagono danno addirittura per mercoledì l’attacco da parte delle truppe russe all’Ucraina.

Che la crisi sia diventata grave lo dimostra il ritiro della quasi totalità dei soldati americani rimanenti in Ucraina. Ad annunciarlo il Pentagono nel pomeriggio del 12 febbraio, dopo una telefonata tra il capo del Pentagono Lloyd Austin e il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu.

Al centro del colloquio ci sono state le tensioni in Ucraina, ha detto il Dipartimento della Difesa americano. Mosca dice che sono state discusse “questioni di sicurezza di reciproco interesse”.

Il Dipartimento della Difesa ha “ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina“, ha comunicato John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la “sicurezza del nostro personale” è la priorità.

Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia. Ma un conflitto in Ucraina è sempre più probabile, ha affermato un funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani.

E la Tass, citando il ministero della Difesa, riferisce che un sottomarino classe Virginia della Marina Usa è stato intercettato dalle forze di Mosca nelle acque territoriali russe nel Pacifico.

Nel frattempo anche la Farnesina ha chiesto agli italiani che si trovano nel Paese di abbandonarlo in via precauzionale. Il Ministero degli esteri ha confermato che verrà fatto rientrare il personale diplomatico non essenziale che si trovava nella sede diplomatica a Kiev.

L’Italia è solo uno degli ultimi Paesi ad aver preso questa misura, ma la preoccupazione del Ministero degli Esteri – che solo poche ore fa aveva chiesto ai connazionali di essere rintracciabili – mostra quanto stia evolvendo rapidamente la crisi provocata dalla possibilità che la Russia invada Kiev.

La Cia teme che possa esserci un attacco già la prossima settimana. Da Mosca, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, replica: “L’isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra”.