Scoppia l’incendio nell’appartamento: muore una donna, grave il marito

Drammatico epilogo è accaduto nell’incendio di un appartamento accaduto ieri mattina venerdì 11 febbraio ,in provincia di Vicenza nella cittadina di Bassano del Grappa in via Magnasco intorno alle 9:30.

Un rogo è scoppiato all’interno dell’abitazione sorprendendo i due anziani proprietari con le fiamme e molto fumo che hanno invaso l’appartamento.

L’ allarme è stato lanciato da una vicina di casa che ha notato del fumo nero uscire dalle finestre della casa, ed ha chiamato il figlio della coppia che abita nella stessa via. L’uomo ha tentato di entrare in casa ma impossibilitato ad entrare dalla densa coltre di fumo, ha chiamato immediatamente i soccorsi e in pochi minuti con l’arrivo dei sanitari del Suem 118 con ambulanze e auto mediche.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano arrivati con autobotti, carro aria autoscala , ed diversi mezzi di supporto .

I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento completamente invaso dal fumo con gli autorespiratori. I vigili hanno iniziato le opere di spegnimento ed hanno trovato in camera da letto l’uomo un 81 enne privo di sensi riverso a terra subito portato all’ esterno e affidato alle prime cure dei sanitari.

Successivamente i vigili del fuoco hanno trovato con l’aiuto della termo camera la donna disabile che era nel letto. La donna 78 enne è stata trasportata fuori dall’abitazione e sono iniziate da parte dei sanitari le manovre rianimatore nei confronti della donna e trasportata in urgenza nel vicino ospedale di San Bassiano .

Nonostante le cure la donna H.B. (iniziali) è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il marito 78 enne M.A.F. (iniziali) dopo essere stato stabilizzato e stato trasferito in codice rosso al vicino ospedale ma dato le gravi ustioni riportate e stato trasferito al Centro Grandi Ustionati di Padova dove le sue condizioni sarebbero gravissime.

I vigili del fuoco dopo aver spento l’incendio hanno lavorato alcune ore per bonificare l’appartamento e aspirato il fumo dall’appartamento nel frattempo andato distrutto.

Pare che il rogo sia stato causato da un corto circuito in camera da letto e da li complice il mobilio in legno il fuoco si sia propagato.

Per compiere tutte gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnia Bassanese e la Polizia Locale con i periti dei vigili del fuoco di Vicenza.