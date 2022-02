Per San Valentino la Pro Loco di Cles propone romantiche passeggiate a “Caccia del Cuor code”

A febbraio ricorre la festa più romantica dell’anno, San Valentino, e la Pro Loco di Cles ha pensato a tutti gli innamorati ideando per loro una serie di suggestive passeggiate. La Pro Loco Cles, in collaborazione con il Comune di Cles ed il Consorzio Cles Iniziative, per celebrare con fantasia questo San Valentino, ha creato una “Caccia al Cuor (code)”.

Nei giardini pubblici della borgata, su alcune panchine, sono appesi dei cuori con un QR Code che, scansionato, suggerisce delle simpatiche azioni da fare con la persona amata, ad esempio: “Amore è… guardarsi negli occhi e sorridere”.

Saranno posizionati sei QR Code su sei diverse panchine nei punti panoramici del paese, come su quella di Maiano, con la vista sulla vallata, e quella al Doss di Pez, dove c’è la terrazza panoramica con la splendida vista sul lago di Santa Giustina e del Castel Cles, ma ce ne sono anche altri posizionati in location meravigliose e pittoresche, quindi perché non andare a scoprire questi fantastici luoghi?

Pubblicità Pubblicità

San Valentino è la celebrazione dell’amore, non solo quello tra due persone: queste sono passeggiate da fare in coppia o con chiunque amiate, a cui volete bene: con la famiglia, col cane, con il miglior amico/a, e se non volete compagnia, si possono percorrere anche da soli. Le passeggiate sono adatte a tutti e non impegnative, con durata di circa un’ora o anche meno. Per quelli invece più appassionati della camminata ci sono altri quattro percorsi più lunghi.

Allo scopo è stata disegnata una mappa sulla quale sono segnati in rosso i “Cuor Code” e in azzurro gli altri punti romantici. La mappa è scaricabile dalla pagina Facebook della Pro Loco di Cles. Info Pro Loco Cles – tel. 0463/421376

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità