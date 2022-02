“Orizzonti di Domani”: il Piano Giovani di Lavis raccoglie proposte progettuali

Si intitola “Orizzonti di Domani” il bando 2022 pubblicato dal Piano Giovani di Lavis, che mira a raccogliere progetti da realizzare in ambito giovanile.

Il Piano Giovani di Lavis è uno degli strumenti delle Politiche Giovanili, voluto dal Comune per incentivare sul territorio azioni rivolte al mondo giovanile e sostenere in particolare quelle organizzate dagli stessi giovani e ragazzi/e.

La Provincia Autonoma di Trento e i Comuni vogliono infatti promuovere la capacità progettuale e creativa dei giovani per favorire momenti di espressione e protagonismo giovanile e migliorare il territorio in cui vivono.

Così ogni anno il Tavolo del Confronto e della Proposta promuove iniziative per i giovani e l’apertura di un bando per raccogliere e sostenere idee progettuali dei ragazzi e ragazze del territorio in un target compreso tra gli 11 e i 35 anni.

Per presentare la propria proposta bisogna compilare e inviare entro il 20 febbraio 2022 la scheda-idea progetto tramite il link: https://forms.gle/5oiNNwE3iphdqpkU7

La realizzazione delle idee progettuali finanziate è prevista da inizio aprile e deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Le realtà che presentano l’idea saranno invitate a incontrare i componenti del Tavolo il 21 febbraio per un confronto diretto sulla proposta.

Con il supporto della RTO, i progettisti compileranno la scheda definitiva di presentazione del progetto entro le ore 12 del 18 marzo 2022, in modo che il Tavolo, in sinergia con l’ente capofila e la Provincia, possa valutare, approvare e ammettere al finanziamento.

Il bando completo è consultabile sul sito comunale www.comune.lavis.tn.it. Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo politichegiovanili@comunelavis.it oppure chiamare il numero 0461.242592.

