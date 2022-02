Arco e Riva del Garda: si seleziona un educatore per l’asilo nido

È indetta una selezione pubblica unica per titoli per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di educatore di asilo nido, categoria C, livello base. Le assunzioni potranno avere luogo sia al Comune di Arco, sia al Comune di Riva del Garda, in virtù di una convenzione stipulata tra i due enti.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta preferibilmente su apposito modulo in carta libera, dovrà pervenire al Comune di Arco, debitamente firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 4 marzo 2022.

L’avviso con tutte le informazioni è disponibile all’albo pretorio informatico del Comune di Arco, nella parte alla della home page del sito www.comune.arco,it.

