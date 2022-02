Tragedia sulle piste a Folgarida: aperta un’inchiesta sulla morte del 18enne Nicolò Mainoni

La Procura di Trento ha dato il via alle indagini sul tragico incidente che lo scorso 9 febbraio è costato la vita al giovane turista lombardo Nicolò Mainoni sulla pista nera “Provetti” di Folgarida.

Il 18enne si trovava in vacanza con la famiglia in val di Sole. La mattina di mercoledì poco prima delle nove aveva perso il controllo degli sci finendo contro un albero sul lato destro del tracciato.

Subito dopo l’arrivo dei soccorsi era stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento dove purtroppo non era sopravvissuto ai traumi riportati durante la caduta.

L’inchiesta, per la quale è stato nominato il perito Roberto Nizzi, cercherà di fare luce sulla dinamica di quanto accaduto attraverso un’analisi più approfondita delle condizioni della pista e dei traumi riportati dal ragazzo.

Si valutano inoltre altri elementi che possano avere causato la perdita di equilibrio tra cui la posizione della pianta. Nessun elemento certo sulle cause della tragedia, perché Mainoni in quel momento sciava da solo.

Si valutano anche eventuali responsabilità della società che gestisce gli impianti. La salma del giovane si trova ora nelle camere mortuarie dell’ospedale in attesa dell’autopsia che presumibilmente verrà effettuata lunedì.

Nel frattempo i genitori e il fratello sono tornati a Menaggio, il paese sul lago di Como dove la famiglia risiede. I funerali si terranno forse mercoledì 16 febbraio e comunque non prima del nulla osta per il trasferimento in Lombardia.

Nicolò avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 28 marzo. Oltre ai messaggi di cordoglio di tutta la comunità, anche quello del sindaco Michele Spaggiari.

“Un ragazzo che amava Menaggio e che viveva tra la scuola, gli amici e lo sport. Di fronte a simili tragedie ci sono davvero ben poche parole. Ci stringiamo attorno a papà Fabrizio, a mamma Simona e ad Alessandro con tutto l’affetto possibile».

