Terza preferenza: bloccato il ddl Masè, rinviata alla prossima seduta la discussione generale

Nel pomeriggio di ieri è ripresa la discussione generale sul ddl di Vanessa Masè che ha l’obiettivo di ripristinare nella legge elettorale la terza preferenza con una preferenza obbligatoria di genere.

Un disegno di legge che si trova di fronte un muro di 1493 emendamenti e 585 odg depositati da Pd, Futura e Europa Verde.

Alle 18,30, quindi nell’orario stabilito, la discussione generale è stata sospesa e riprenderà in una delle prossime sessioni consiliari.

Alla ripresa dei lavori Paolo Zanella di Futura ha affermato che il ritorno alla terza preferenza sia pure con l’obbligo di scegliere almeno un candidato di genere diverso rappresenta un arretramento rispetto alla doppia preferenza di genere in vigore, ritorno indietro che potrebbe essere ritenuto incostituzionale.

Non solo, ma la maggior parte dei Consigli regionali vengono eletti con la doppia preferenza che, come ha ricordato il prof. Vezzoni in commissione, ha anche il vantaggio della chiarezza.

La terza preferenza, numeri alla mano, favorisce le cordate e quindi un ruolo ancillare delle donne. Invece, serve una legge, come quella in vigore, che faciliti l’entrata in politica delle donne anche per far fronte alle loro esigenze di vita.

Denis Paoli (Lega) per contro ha affermato che la doppia preferenza di genere, secondo la sinistra, avrebbe favorito la presenza di donne in Consiglio ma le 4 preferenze libere a Bolzano hanno portato nel 2018 nell’aula consiliare 9 donne, qui 8 e sono 9 perché Vanessa Masè ha sostituito il compianto Rodolfo Borga.

Anche perché con quattro preferenze (e Paoli vorrebbe introdurle anche in Trentino) si sono potute votare anche due donne e due uomini. Lega e centro destra sono attenti al tema delle donne basti notare la presenza di due assessori donna e la capogruppo delle Lega, mentre solo grazie alle dimissioni di Tonini e l’addio di Rossi il Pd e il Patt hanno avuto capigruppo donne.

A Roma il Pd ha al governo solo tre uomini, contrariamente al centro destra. Quindi, le parole della minoranza contrastano con i numeri.

Mara Dalzocchio ha detto che nel ddl Masè afferma un principio di democrazia perché si passa dal dovere di votare una donna al poterla votare. Si passa dal principio di obbligatorietà, che allontana i cittadini dal voto, a quello della possibilità di scelta.

Con la doppia preferenza non sono state elette più donne e quelle elette lo sono state per un cambiamento culturale positivo. Non a caso la Lega considerata un partito maschilista è stata in grado di eleggere 6 donne, il 45% degli eletti. Mentre il Pd è arrivato a una donna su cinque eletti.

