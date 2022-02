Sospesa la patria potestà ai genitori che volevano solo sangue no vax per il figlio

È stata sospesa la potestà genitoriale ai genitori del bambino che volevano solo il sangue dei no vax per le trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico, per curarlo da una cardiopatia.

A stabilirlo è stato ieri il tribunale per i minorenni di Bologna, anche se per ora la sospensione è provvisoria in attesa magari che i genitori ritornino sulle loro posizioni e diano il via libera per l’uso di sangue comunque sicuro.

Come si ricorda il 2 febbraio la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso. Ora il tribunale ha nominato tutore il servizio sociale competente per territorio.

Pubblicità Pubblicità

Nei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva dato ragione del policlinico Sant’Orsola sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del sangue.

La direttrice del policlinico bolognese è stata nominata curatrice speciale mentre i tutori legali saranno gli assistenti sociali territoriali.