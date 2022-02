Padre No Vax organizza finto vaccino per la figlia 12enne: tolta la potestà genitoriale

Era partito dal Veneto con la figlia di 12 anni per portarla a fare un finto vaccino presso un medico compiacente a Marina di Ravenna. E’ nei guai un padre residente in provincia di Belluno, segnalato da un esposto presentato dalla ex compagna e mamma della ragazzina.

In seguito alla segnalazione era partita un‘indagine penale dalla Procura di Ravenna che lo scorso 10 novembre ha portato all’arresto del medico e al sequestro di quasi 200 green pass falsi. Il papà No Vax ora risulta indagato per falso in concorso con il sanitario vaccinatore. Nel frattempo, in via cautelativa, gli è stata sospesa la potestà genitoriale.

Dopo avere sentito entrambi i genitori, il Tribunale dei Minori di Venezia deciderà in merito al provvedimento da emettere.