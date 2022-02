No vax, dal 15 febbraio a rischio sospensione da lavoro 8.000 over 50

Siamo sempre più vicini alla fatidica data del 15 febbraio. Da quel giorno, gli over 50 non vaccinati saranno costretti a rimanere a casa.

Per accedere al lugo di lavoro sarà infatti obbligatorio esibire il super green pass.

E’ stata infatti tolta la possibilità di far vedere solamente la certificazione base.

Secondo le stime, i lavoratori tra i 50 ed i 69 anni senza vaccino sarebbero più di 10mila in Trentino.

Da questi però, devono essere tolte le 2.000 persone circa che si sono contagiate e che ora sono in possesso della certificazione verde.

Queste persone potranno lavorare finno a quando scadrà la certificazione dei guariti che dura solo sei mesi.

Rimarrebbero dunque scoperte 8.000 persone circa, gli irriducibili. Da questi sono comunque da togliere alcune centinaia di disoccupati e pensionati.

I lavoratori trovati sprovvisti della certificazione sul posto di lavoro verranno considerati assenti ingiustificati.

Avranno però diritto allla conservazione del posto di lavoro fino al 15 giugno 2022. Durante questo periodo, se vorranno mantenere il posto, dovranno andare ad inocularsi.

La corsa alla vaccinazione, nel frattempo è in costante rallentamento. Risulta infatti improbabile che gli irriducibili, disposti a perdere il lavoro per non vaccinarsi, si rechino all’hub nei prossimi giorni.

