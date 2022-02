Morta Agnese Maistri, se ne va un altro pezzo di Cristo Re

È morta nella giornata di ieri Agnese Manica vedova Maistri, aveva 86 anni, e con lei se ne va un altro pezzetto del rione di Cristo Re. Fin dal suo matrimonio ha sempre abitato in via Fratelli Fontana. Agnese raggiunge il marito Renzo morto solo alcune settimane fa.

Negli anni ’70, dopo aver aperto insieme al marito una macelleria in centro storico, aveva trasferito l’attività nel suo rione: precisamente in corso Buonarroti. Poi insieme ai figli aveva gestito il tabacchino sempre in via Corso Buonarroti vicino alla storica scuola guida Acli.

Negli ultimi anni aveva dato un fondamentale contributo nel gruppo fraternità anziani della parrochia del rione aiutando le persone bisognose e sole. Lascia 3 figli, Nicola, Giorgio e Michela. Il funerale è stato fissato per domani, sabato 12 febbraio, alle ore 9.00, presso il cimitero monumentale di Trento

