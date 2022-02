Gestore cercasi per il chiosco-bar “Le Plaze”, sulle rive del Lago di Santa Giustina

Gestore cercasi per il chiosco-bar Le Plaze, nuova struttura che sorge sulle rive del Lago di Santa Giustina.

Dopo la concessione del servizio sperimentale avvenuta lo scorso anno, che ha fatto registrare un significativo successo di pubblico con un notevole incremento di presenze in tutto il Parco pubblico in riva al lago artificiale nel cuore della Val di Non, il Comune di Predaia ha indetto un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di bar-ristorazione al chiosco-bar in località “Le Plaze” a Dermulo per il triennio 2022-2025.

Il canone annuale posto a base d’asta ammonta a 25 mila euro.

Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire al Comune di Predaia la propria offerta, secondo le modalità previste dal bando, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 4 marzo 2022.

L’avviso completo e tutti gli allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet comunale www.comune.predaia.tn.it

