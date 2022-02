Fratelli d’Italia: oggi alle 16.30 in regione l’onorevole Lollobrigida parla del futuro del Trentino

Crisi energetica con aumenti delle bollette che sfiorano il 300%, il Trentino sotto scacco dei grandi predatori e le prerogative per sfruttare meglio la nostra autonomia.

Saranno questi i principali argomenti della conferenza stampa organizzata per oggi, venerdì 11 febbraio, a partire dalle 16.30 presso la Sala di rappresentanza della Regione in piazza Dante a Trento.

Relatore sarà il capogruppo alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida che parlerà del momento storico per il Trentino che nei prossimi anni si troverà ad affrontare sfide epocali.

«Insomma Fratelli d’Italia intende lasciare una forte impronta di sé nella politica provinciale trentina nei prossimi anni e così anche nell’ambito della maggioranza che con lealtà e forte convinzione appoggia dal principio della legislatura» – Si legge nella nota di Alessandro Urzì.

Il capogruppo Lollobrigida non potrà non inquadrare l’azione di Fratelli d’Italia anche nel quadro nazionale dove è appena partita la campagna per il Presidenzialismo.

La ratio è ben chiara dentro i partirto di Giorgia Meloni: mai più giochi di potere e bizantinismi incomprensibili ai cittadini e ad uso e consumo esclusivo dei partiti. Matteralla sia l’ultimo presidente della Repubblica non eletto dal popolo, che la Costituzione vuole sovrano. La raccolta di firme è iniziata anche in Trentino. Presenti alla conferenza il consigliere regionale Alessandro Urzì, il vice commissario consigliere comunale Cristian Zanetti, il Senatore Andrea De Bertoldi ed i consiglieri provinciali Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato