Coronavirus, un altro decesso, 570 nuovi casi. Continua il calo dei pazienti in ospedale e nelle terapie intensive

Un novantenne, vaccinato e con altre patologie è deceduto in una Rsa trentina a causa del Covid-19, lo riporta il bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Calano i dati dei contagi e delle ospedalizzazioni: sono 20 i casi positivi al molecolare (su 407 test effettuati) e 550 all’antigenico (su 6.072 test effettuati). I molecolari confermano 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi, mentre pazienti ricoverati sono 147, di cui 12 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 15 nuovi ricoveri e 22 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono ad oggi 9.246, 923 in meno.

Questi i dati dei contagi ripartiti per fascia di età: 22 tra 0-2 anni, 17 tra 3-5 anni, 56 tra 6-10 anni, 24 tra 11-13 anni, 35 tra 14-18 anni, 134 tra 19-39 anni, 178 tra 40-59 anni, 50 tra 60-69 anni, 31 tra 70-79 anni, 23 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 30. I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.164.181, di cui 418.024 seconde dosi e 297.736 terze dosi. I guariti oggi sono 1.492 in più, per un totale di 122.045 da inizio pandemia.