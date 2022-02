Borsa e investimenti: ecco le azioni da dividendo da monitorare oggi secondo gli analisti

I trader professionisti devono essere in grado di processare quotidianamente un numero di informazioni davvero molto alto. Si consideri infatti che il loro obiettivo consiste nell’accrescere il proprio capitale di partenza comprando, vendendo e scambiando asset.

Devono quindi individuare il momento migliore per acquistare, ovvero quello in cui il prezzo di un asset è abbastanza basso, così come devono individuare quello migliore per vendere, ovvero quello in cui il prezzo di un asset è abbastanza alto.

In finanza però sono davvero tanti gli input capaci di influenzare il mercato: fattori non necessariamente legati al mondo economico, che sono in grado di avere ripercussioni più o meno pesanti su una o più quotazioni. Si pensi, in tal senso, alle manovre politiche, ma anche ai grandi movimenti sociali o ai fenomeni di costume: occasioni che, in certi casi, hanno portato il valore di determinati titoli alle stelle, affossandone altri al tempo stesso. In questo scenario quindi, può essere utile monitorare con attenzione le azioni con dividendi più alti in modo da poter individuare il titolo potenzialmente più redditizio su cui investire e il momento migliore per farlo.

Il ruolo dei segnali di trading – Per fortuna esistono diversi strumenti pensati proprio per aiutare i trader a mantenersi costantemente aggiornati. Da questo punto di vista, uno dei più apprezzati in assoluto sono sicuramente i cosiddetti “segnali di trading”. I segnali di trading sono delle previsioni finanziarie che prendono in considerazione le prestazioni passate di un asset, per fornire indicazioni su quello che potrebbe essere il suo andamento futuro.

Ma non solo. Ad esempio, i segnali di trading dedicati alle azioni spesso finiscono addirittura con l’entrare nei libri contabili delle aziende alle loro spalle: ciò significa conoscere il bilancio dell’azienda, i suoi margini e una sua eventuale posizione debitoria. Ciò significa conoscere la posizione dell’azienda nel mercato rispetto ai suoi competitor e magari avere un’idea sulle sue prossime mosse e sulle ripercussioni che potrebbero avere in Borsa.

Il lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio potrebbe infatti aumentare la quotazione in maniera considerevole. Allo stesso modo, una fusione imminente o magari la chiusura di una filiale, potrebbero portare a una più o meno pesante riduzione del valore delle azioni.

Azioni da monitorare – I segnali di trading sono dunque uno strumento davvero molto utile per i trader, che così hanno subito modo di visionare quali asset sembrano destinati a fornire le migliori prestazioni nel breve e nel medio periodo. Questo però non vuol dire che sia sufficiente ricorrere alle previsioni finanziarie per investire in maniera consapevole.

Al contrario, è comunque avere alle spalle una profonda cultura di trading online: in modo tale da potere orientare al meglio le proprie operazioni, ma anche in modo tale da potere leggere i dati forniti in maniera più corretta/completa.

Ad esempio, in questo momento diversi operatori consigliano di puntare su un numero piuttosto ristretto di azioni (tra cui Exxon Mobil, Enbridge e British American Tobacco) per via della loro interessante percentuale di dividendo. Viene da sé che, prima di seguire ciecamente questo genere di indicazioni, sarebbe molto utile sapere esattamente cosa siano i dividendi: quei benefit redistribuiti tra gli azionisti dalle aziende quotate in Borsa, sulla base dei guadagni ottenuti al termine di un anno fiscale.

Questo, volendo allargare il tiro, significa ovviamente sapere che un’azione altro non è che una porzione di una società quotata: dunque acquistare un’azione significa diventare proprietari, magari in piccolissima percentuale, della sua azienda madre.