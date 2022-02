Accusato di abusare le nipotine, 62enne trentino si salva per la prescrizione

Uno scarto di meno di venti giorni ha portato alla prescrizione di un reato che sarebbe potuto costare fino a 5 anni di carcere a un 62enne trentino accusato di abuso su minori.

L’uomo, indagato nello specifico per corruzione di minorenni con atti sessuali era finito sotto processo a Bolzano. I fatti, avvenuti in un centro della Bassa Atesina, risalirebbero al 2010 e sarebbero proseguiti fino al 2012.

All’epoca il trentino trascorreva diverse ore con le nipotine della sua convivente, che è la nonna delle bambine. Le piccole di 6 e 10 anni avrebbero poi riferito degli abusi consistenti nel doverlo filmare durante pratiche di autoerotismo e nel mostrare loro materiale pornografico.

In qualche occasione il presunto mostro avrebbe mostrato film erotici a una delle due masturbandosi nel contempo.

In una prima fase la Procura aveva chiesto per lui una condanna a due anni e mezzo ma la scadenza dei termini ha prodotto il non luogo a procedere.

A ‘salvare’ l’accusato l’applicazione della vecchia normativa perché i fatti (come dimostrato dai legali difensori Nicola Degaudenz e Alessandro Meregalli) sarebbero avvenuti prima dell’entrata in vigore della nuova legge che prevedeva un inasprimento delle pene per reati sessuali con relativo allungamento dei tempi della prescrizione.

