Riva del Garda, Piazza Catena: arriva la ciclovia

Per i lavori di realizzazione della ciclovia del Garda, dal primo aprile sarà chiuso il parcheggio di piazza Catena, a eccezione di uno stallo per la sosta breve dei pullman turistici. Conclusi i lavori, il parcheggio non sarà ripristinato, dato che sull’area troverà posto la ciclovia, e rimarranno uno stallo per persone con disabilità e due per la ricarica dei veicoli elettrici, più lo stallo per la sosta breve (massimo 15 minuti) destinato ai pullman turistici.

«Prepariamo le basi per la nuova ciclovia del Garda -spiega l’assessore alla viabilità Luca Grazioli- quindi tra pedoni e biker ci sarà “fortunatamente” gran traffico. Ma sappiamo che già ora e da tempo su quest’area si sviluppano a volte in maniera non ordinata i percorsi di pedoni e ciclisti che dal centro città si dirigono verso il sentiero della Ponale, per cui è doveroso intervenire per garantire in primis sicurezza, e togliere alcuni stalli va in questo senso. Questa amministrazione crede fortemente nella mobilità dolce e alternativa alle auto e metterà in campo più iniziative possibili per regalare alla città di Riva del Garda un futuro sempre più green».

Sui lavori della ciclovia nella giornata di ieri la consigliera del verdi Lucia Coppola ha presentato un’interrogazione alla giunta provinciale dove chiede se sia stata valutata la sostenibilità del progetto.

