Il Torneo della Pace riparte puntando sui settori giovanili trentini

Il Torneo Internazionale “Città della Pace” è pronto a ripartire e vuole farlo puntando con decisione sui settori giovanili trentini. L’evento, che da oltre trent’anni è tra i più attesi a Rovereto e in Vallagarina, nel 2022 tornerà come da tradizione a disputarsi a Pasqua, il fine settimane del 15, 16 e 17 aprile.

Il Comitato Organizzatore intende proseguire il percorso iniziato nell’edizione di ottobre 2021: torneranno quindi a sfidarsi giovani atleti del calcio, della pallanuoto, del basket e della palla-tamburello. L’obiettivo, però, è di crescere nel numero di partecipanti all’evento: aumenteranno le categorie per ogni disciplina, torneranno alcune squadre da fuori regione e addirittura qualche rappresentativa dall’estero (Germania, Austria, Polonia, Albania le prime nazioni iscritte).

Ma il Comitato Organizzatore, che sta lavorando insieme alle società sportive di Rovereto e della Vallagarina, punta fortemente sui settori giovanili del Trentino.

Lo ribadisce Cristian Sala, presidente del Comitato Organizzatore del Torneo: “Il Comitato Organizzatore, mio tramite, insieme a tutte le società della Vallagarina lanciano un messaggio ai settori giovanili delle società trentine. Ripartiamo dal Torneo Internazionale ‘Città della Pace’! Riprendiamo un percorso lungo 33 edizioni! Non ci illudiamo, non torneremo, almeno per i prossimi anni, il Torneo che ospitava 2.500 atleti provenienti da 25 Nazioni del Mondo. Ma desideriamo ripartire, dando una opportunità ai nostri giovani atleti di incontrarsi, di conoscersi e di confrontarsi, sul campo di gioco e fuori dallo stesso. Come è sempre stato, a Pasqua, a Rovereto ed in Vallagarina”.

Sono tante le categorie su cui potranno sfidarsi gli atleti nel weekend di Pasqua – CALCIO: primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e women (open age), PALLANUOTO: under 12 e under 14, BASKET: minibasket aquilotti, under 14 e under 17, PALLA TAMBURELLO: mini-tamburello, pulcini, esordienti e giovanissimi. “Con il supporto delle rispettive Federazioni e di tutte le società sportive trentine in primis, riprendiamo un percorso certo non facile, ma con entusiasmo e voglia di fare!”, spiega Sala.

Le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese ed è possibile ricevere più informazioni visitando il sito www.torneodellapace.com o scrivendo a info@torneodellapace.com