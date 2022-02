Giorno del Ricordo, l’assessore Bisesti depone una corona sulla lapide delle foibe

“Il ruolo dei giovani e della Consulta degli studenti è fondamentale per coltivare la memoria di una pagina della storia troppo spesso dimenticata. Portiamo avanti con particolare determinazione la progettualità con le scuole per valorizzare il contributo dei giovani a vantaggio di tutta la comunità”. Sono le parole dell’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti che oggi pomeriggio ha preso parte alla deposizione di una corona in Largo Pigarelli, a Trento, davanti alla lapide che ricorda l’esodo giuliano-dalmata e le vittime delle foibe.

Alla cerimonia ha preso parte una folta rappresentanza di autorità civili e militari e un gruppo di esuli giuliano-fiumano-dalmati. Il Giorno del ricordo è stato istituito con legge nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Come ogni anno purtroppo non sono mancati i «soliti noti» che ieri sera hanno manifestato «abusivamente» in largo Pigarelli scortati dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Dopo l’accensione delle fiaccole da parte di una cinquantina di persone che commemoravano le vittime delle foibe sono iniziate da parte di una quindicina di anarchici e appartenenti ai centri sociali trentini urla isteriche e deliranti. Una tristezza infinita….

Oltre alle urla, a dissacrare la memoria dei morti e coloro i quali volevano ricordarli, gli anarchici hanno lanciato una decina di botti, grossi petardi e bombe carta. I cori degli anarchici, schierati dietro alcune barriere davanti alla rotatoria, neppure quest’anno sono stati caratterizzati da particolare originalità.

Si sono sentiti i soliti : “Fascisti, carogne, tornate nelle foibe”, “morte al fascio”, “merde”, qualche “l’unico tricolore che sopportiamo è quello disteso sulle vostre bare” ed altri immotivati auguri di morte. (clicca qui per vedere il video)

