Giornata del Ricordo: perché i Trentini non possono far finta di nulla

Egregio Direttore,

il 10 febbraio cade la Giornata del ricordo di coloro che vennero crudelmente precipitati, più spesso vivi o vivi legati a morti seviziati, nelle cavità carsiche della Venezia Giulia ad opera dei partigiani titini.

Nella medesima ricorrenza sono anche ricordati coloro che dovettero lasciare ogni loro bene e le loro case per fuggire verso l’ Italia, sospinti dalla pulizia etnica voluta da Tito nei confronti delle popolazioni fiumane e giuliano-dalmata, che, per inciso, ebbero l’ unica colpa di essere appunto di etnia italiana e di abitare in una zona ricca di attività artigianali ed agricole da esse stesse create con il sudore della fronte.

Un vezzo questo della pulizia etnica, ricorrente, unito ad un misto di invidia socio-economica che da sempre pervade talune popolazioni slave, come abbiamo potuto nuovamente constatare nella storia recente, all’ atto della disgregazione dell’ ex Jugoslavia.

Degli infoibati, nonostante l’ atteggiamento tipicamente stalinista – silenzio e, ove questo sia impossibile, minimizzazione e sarcasmo- lungamente imposto dall’ intellighenzia di sinistra e dall’ ANPI, si è parlato quel tanto che basta per scardinare il negazionismo becero di costoro che per decenni hanno coperto i comunisti titini, più spesso delinquenti comuni che non combattenti con un qualche ideale di giustizia.

Poco si parla invece degli esuli istriani ed ancor meno del perché essi furono costretti a lasciare le loro case e la loro terra ( sissignori, dai tempi della Serenissima !), nonostante la iniziale protezione delle truppe americane installatesi a Trieste proprio per impedire il dilagare dei comunisti titini nel Friuli e lo spostamento del confine verso il Veneto.

Nonostante , appunto il comando angloamericano caldeggiasse un plebiscito, affinché l’ esito dello stesso convincesse il maresciallo Tito a mollare l’ osso, tale soluzione però venne negata dall’allora Primo Ministro italiano De Gasperi, il quale sarebbe stato costretto a concedere, nel caso, analogo strumento di autodeterminazione alla popolazione dell’ Alto Adige.

Sappiamo benissimo come sono andate le cose: l’Alto Adige è rimasto contro il volere della popolazione all’ Italia, con ampia autonomia e pioggia annuale di danaro; il Trentino ha ottenuto uno status parificato in quanto, limitiamoci a dire così, zona comunque contigua all’ Alto Adige, mentre l’Istria, la Dalmazia e parte della Venezia Giulia sono state fagocitate dall’ ex Jugoslavia che ha mandato le proprie etnie ad occupare, spesso con la violenza, le terre e le case degli italiani, liberi solo di morire o fuggire verso l’ Italia, e quivi giunti, sono sempre stati invisi a comunisti con la coscienza sporca ed a democristiani infastiditi dai problemi che la questione istriana poneva.

Praticamente invisi all’ottanta per cento degli italiani, nel mentre essi con massima dignità hanno vissuto la loro tragedia in maniera interiore, senza clamori, con dignitoso dolore. Una lezione di vita data all’Italietta, di allora e di oggi.

Ed i trentini, che nulla sanno della genesi di questa tragedia, di proporzioni simili a quella dei Curdi e degli Armeni, i trentini che invece si commuovono per i barconi che affluiscono con prepotenza verso l’ Italia, neocampo profughi d’ europa istituito di fatto per una manciata di euro, forse dovrebbero sapere, ed un po’ vergognarsi, che la loro ricchezza è sorta nel mentre gli esuli istriani ebbero a perdere tutto, tranne la loro immensa dignità.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

