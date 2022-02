Conca d’oro: affidata la direzione lavori. Presto l’appalto per il cantiere

La giunta comunale di Nago-Torbole ha affidato, allo studio Fontana & Lotti di Riva del Garda – nella figura professionale dell’ingegner Davide Lorenzi – l’incarico per la direzione e contabilità, comprese le prestazioni in materia di sicurezza, per i lavori di “Realizzazione nuove strutture portuali in località Conca d’Oro in sostituzione delle attuali opere danneggiate da eventi calamitosi”. L’incarico, tutto compreso, comporta una spesa di circa 40 mila euro.

Il sindaco Gianni Morandi spiega: «In tempi molto rapidi affideremo anche i lavori veri e propri. Questo incarico va dunque nella direzione della grande celerità che vogliamo imprimere a un progetto molto importante per il nostro territorio.

Ricordo che l’intervento in questione riguarda il pontile “diga”, quello più lontano da terra. 750 mila euro di lavori per rimetterlo in sicurezza dopo i danni subiti dai recenti eventi meteorologici. Questo consentirà anche di riqualificare i posti barca mettendoli in sicurezza. Il molo sarà più ampio, lungo e resistente. Sarà riqualificata anche la passerella verso la spiaggia per dare continuità, in sicurezza, al lungolago».

