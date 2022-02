Casolèt e Stella Alpina: Martina Stablum e Ilenia Lampis presentano le loro tesi di laurea

Sono due le nuove tesi di laurea che andranno ad incrementare il già ricco Fondo di Studi e Ricerche del Centro Studi per la Val di Sole conservato nella biblioteca “Alla Torraccia” di Terzolas.

Due nuove tesi i cui contenuti saranno approfonditi nel corso di altrettanti appuntamenti.

Il primo è in programma domani, venerdì 11 febbraio alle 18.30, in diretta sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube del Centro Studi, e vedrà protagonista Martina Stablum, di Commezzadura, che presenterà il risultato del suo studio in Scienze Gastronomiche all’Ateneo di Parma dal titolo “Promuovere un prodotto tipico tramite la progettazione di un evento”.

L’autrice, introdotta da Antonio Maini, componente del Comitato esecutivo Slow Food della Regione Trentino Alto Adige, illustrerà il suo lavoro dialogando con Raffaele Albasini, docente e referente del Sistema Qualità dell’Istituto Alberghiero di Ossana.

In sintesi l’elaborato della neodottoressa Stablum si è basato sulla simulazione dell’organizzazione di un evento enogastronomico, nel quale è stato scelto come “protagonista” il rinomato formaggio solandro Casolèt.

Come prima cosa Stablum ha definito i punti chiave per la progettazione di un evento, dopodiché ha effettuato uno studio delle qualità del prodotto scelto. Il lavoro si è concluso con una serie di proposte circa possibili accostamenti (in particolare di vini) per esaltare ancora di più il Casolèt.

Venerdì 18 febbraio, sempre alle 18.30 e in diretta sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube del Centro Studi, sarà invece la volta di Ilenia Lampis che approfondirà la sua tesi intitolata “Coltivazione di Leontopodium Alpinum Cass. in Val di Sole”.

Lampis sarà introdotta da Loreta Veneri e illustrerà il suo elaborato per il Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (compiuto presso l’ateneo di Padova) dialogando con l’imprenditrice Olga Casanova, presso la cui Azienda Agricola Ilenia Lampis ha svolto il tirocinio che le ha permesso di giungere al suo elaborato.

In estrema sintesi, Lampis ha analizzato e descritto la Stella Alpina offrendo una panoramica completa di quello che è il suo profilo botanico-farmacognostico per andare poi ad analizzare le sue proprietà e quindi il suo uso in campo salutistico.

Tutti gli interessati possono seguire le due presentazioni su Facebook o YouTube.