Ala: il Bookcrossing continua a crescere, in arrivo la decima casetta

Sono nove e a breve diventeranno dieci: sono le “casette” del bookcrossing di Ala. Dopo l’inaugurazione del primo punto di scambio libri lo scorso autunno ad Ala centro, la rete ha continuato a crescere, si è diffusa nelle frazioni e pochi giorni fa è arrivato il secondo punto di raccolta per Ala. Con la bella stagione aprirà il punto di bookcrossing alla Sega di Ala.

Il progetto del bookcrossing ad Ala, coordinato dalla biblioteca comunale, va oltre il mero posizionamento di alcune bussole in parchi e piazze, per metterci dei libri da condividere. La costruzione e la gestione di queste casette è un progetto sociale (vengono realizzate dagli utenti della cooperativa sociale Girasole) e di volontariato, giacché a occuparsi della manutenzione del punto bookcrossing sono volontari e associazioni locali, attraverso i patti per i beni comuni. I punti del bookcrossing vengono utilizzati anche per collocare volantini e informazioni utili sulle attività comunali; vi si possono trovare anche copie del notiziario AlaInforma.

La prima casetta è stata inaugurata in piazza Giovanni XXIII ad Ala, ed è gestita dalla cooperativa Gruppo 78. Sono poi arrivate le casette di Ronchi (gestita da Maddalena Bongiovanni e Sergio Scarpiello), Santa Margherita (curata dal circolo pensionati e anziani coordinato da Antonietta Tomasoni), Pilcante (circolo oratorio Noi Pilcante), Serravalle e Chizzola (Evelin Veronesi) e Marani di Ala (Ida Marasca).

Diverse casette sono state collocate vicino ai plessi scolastici, per favorire la partecipazione degli scolari, anche grazie alla collaborazione con l’istituto comprensivo di Ala.

Di recente sono state posizionate le casette a Sdruzzinà (che verrà curata da Alessandra Maggioni) e la seconda di Ala centro, al parco Bastie (il cui referente è Massimiliano Baroni). A breve vi verranno collocati dei libri e saranno attive e ci sarà l’inaugurazione dei due nuovi punti di scambio libri. In primavera verrà inaugurata la decima casetta, e sarà d’alta quota: si troverà infatti alla Sega di Ala, luogo di villeggiatura e di scampagnate di tanti e tante alensi. Sarà curato anch’esso da Alessandra Maggioni.

Il progetto di bookcrossing diffuso ad Ala ha così messo le ali, e l’assessore Gianni Saiani è molto soddisfatto: “Esprimo un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno aderito al progetto “bookcrossing bene comune“. Un progetto di comunità per la comunità che vede coinvolte persone con varie età ed interessi culturali molteplici.

Un patto di collaborazione intergenerazionale attraverso il quale i volontari delle casette bookcrossing potranno monitorare il corretto utilizzo dei libri mediante il libero scambio, facilitare la promozione della vita comunitaria a favore delle numerosissime associazioni presenti sul territorio, permettere ai liberi cittadini di fruire dei libri e delle varie informative in quanto bene comune a disposizione di tutti.

Le casette bookcrossing potranno inoltre essere utilizzate come infopoint dove verranno inserite, periodicamente, comunicazioni utili riguardanti le iniziative di carattere culturale, turistico e sociale che il Comune promuove sul territorio nonché informazioni di carattere generale importanti per tutta la popolazione ed in particolare quella fascia di popolazione che non è solita utilizzare la comunicazione digitale e i social per accedere all’informazione.

“Aggiungo – prosegue Saiani – un ringraziamento personale nei confronti di Elena Corradini, del Servizio Bibliotecario e di Liliana Stratta, vicesegretaria, per il particolare impegno profuso a favore della realizzazione di questo originale progetto di economia circolare del libro che vede, inoltre, l’Istituto Comprensivo “Bresciani ” ed in particolare le classi della primaria direttamente coinvolte in attività didattiche e ludico – ricreative”.