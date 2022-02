Aifa: «Non ci sarà quarta dose, ma solo un richiamo annuale»

“Non ci sarà una quarta dose” dei vaccini anti-Covid- ma solo “un richiamo che auspichiamo annuale“. La dichiarazione è stata rilasciata oggi dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini.

Si respira ottimismo negli ultimi giorni, anche alla luce dei dati che confermano che la curva del contagio in Italia sta calando. “L’efficacia di questi vaccini – ha aggiunto il direttore dell’Aifa – è andata anche meglio del previsto“.

I dati Gimbe danno in calo i nuovi contagi negli ultimi 14 giorni: “In 7 giorni -7,7% ricoveri e -11,2% intensive”, ma “7,1 milioni di persone non hanno ancora neanche una dose di vaccino“.

Tutta l’Europa per il momento resta in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid: è quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc).

Da venerdì intanto c’è lo stop alle mascherine all’aperto, anche se rimarrà l’obbligo di portarle con sé per così poterle utilizzarle in caso di assembramenti, e il via all’aperture delle discoteche con il 50% della capienza al chiuso e il 75% all’aperto.

Il 31 marzo, al termine dello stato d’emergenza, si deciderà se togliere l’obbligo della mascherina anche al chiuso. Il sottosegretario Costa ammette che, “Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni”.