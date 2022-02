Scontro frontale Borgo: morto l’82 enne Egidio Casagrande

Purtroppo non ce l’ha fatta Egidio Casagrande, l’82 enne rimasto coinvolto in un brutto incidente avvenuto martedì primo febbraio pochi minuti dopo le 16.30 in Valsugana sulla strada provinciale 109 all’ingresso della cittadina di Borgo Valsugana nei pressi del distributore di benzina. È morto ieri al santa Chiara di Trento dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo il terribile scontro.

La panda condotta da Egidio Casagrande stava svoltando nel piazzale del distributore Esso di via Roma quando è stata centrata da un Suv che stava proveniendo in senso contrario. Dopo lo schianto la macchina dell’anziano si era ribaltata su un fianco bloccando al suo interno il conducente.

Fra le ipotesi anche quella che l’anziano sia stato abbagliato dal sole e quindi non abbia visto provenire in senso contrario l’altra macchina condotta da una donna che non ha potuto evitare lo scontro.

Per estrarre l’uomo 82 enne dalle lamiere contorte della vettura erano intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana con diverse squadre, utilizzando le pinze idrauliche.

L’82 enne poi è stato affidato ai sanitari per le prime cure del caso. Le sue condizioni fin da subito sono sembrate molto gravi. «Sono addolorato per la famiglia – dichiara il sindaco di Borgo Enrico Galvan – lo conoscevo personalmente ed era una brava persona e molto conosciuta in valle. È un momento triste per tutta la comunità che dovrà stringersi intorno alla sua famiglia a cui porgo sentite condoglianze»

