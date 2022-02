PATT a Congresso il 3 aprile: «Autonomisti determinati e pronti ad essere protagonisti!»

Si terrà il prossimo 3 aprile il Congresso ordinario del Partito e sarà chiamato da un lato ad eleggere le cariche per il prossimo biennio e, dall’altro, a tracciare la strada in vista degli appuntamenti elettorali in programma nel 2023. Lo ha stabilito un partecipato Consiglio del Partito lunedì scorso.

Un appuntamento cruciale, quindi, ma al quale gli autonomisti si stanno preparando forti del sostegno di una base che non è stata ridimensionata nemmeno dal Covid (stabile il numero di tessere nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia) e con la determinazione di chi vuole giocarsi la partita da protagonista.

“Siamo ad un punto di svolta fondamentale per la politica provinciale – afferma il Segretario uscente Simone Marchiori – abbiamo la possibilità di tirare il primo calcio della Partita, giocando in anticipo ma, soprattutto, mettendo in campo idee chiare, passione e determinazione.”

“Le elezioni del Presidente della Repubblica – continua Marchiori – hanno evidenziato, ancora una volta, la crisi dei Partiti nazionali, i cui leader sono più impegnati a rafforzare la loro immagine sui social piuttosto che a trovare soluzioni ai bisogni e alle necessità delle persone. Come PATT siamo consapevoli degli errori fatti in passato, ma abbiamo la forza, l’entusiasmo e la volontà, fedeli alla nostra storia e alla nostra identità, di dimostrare che un Trentino migliore è possibile. Abbiamo già avviato i contatti con gli altri movimenti autonomisti, come Neva UAL e SVP, e con i Movimenti moderati, civici e territoriali trentini certi che questa area politica sarà determinante nel prossimo futuro”.

“Il Congresso che andremo a celebrare sarà solo un primo passaggio – conclude Marchiori – ma sarà per noi il momento del rilancio e delle decisioni. Gli autonomisti non nasconderanno la testa sotto la sabbia, ma lavoreranno per essere protagonisti del futuro della nostra terra”.

Il primo atto formale, approvato su proposta della Commissione congressuale presieduta dall’avvocato perginese Stefano Tomaselli, vedrà il termine per il deposito delle candidature venerdì 15 febbraio alle ore 12.00. Seguiranno poi le assemblee congressuali in tutte le valli per eleggere i Delegati e i nuovi Consiglieri del Partito e, infine, il 3 aprile, il Congresso ordinario. Gli autonomisti si apprestano ad aprire una stagione che, politicamente parlando, si preannuncia calda e determinante.

