Paganella: arriva il Bonus alimentare, affitti e utenze

La Comunità della Paganella ha attivato delle importanti misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Potranno presentare l’apposita domanda i nuclei familiari residenti in uno dei Comuni del territorio della Comunità della Paganella (Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore).

La richiesta può essere presentata, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0461.585230, agli uffici della Comunità della Paganella, in Piazzale Paganella, 3 ad Andalo.

L’importo del bonus alimentare è di 150 euro per un componente, 250 euro per due componenti, 350 euro per 3 componenti e 500 euro per 4 e oltre componenti. Per il sostegno affitti e utenze, invece, l’importo massimo ammonta a 1.000 euro, indipendentemente dal numero dei componenti.

È ammessa una domanda al mese per ogni nucleo familiare.

L’avviso completo con tutte le indicazioni da seguire, i requisiti richiesti, gli importi e la documentazione da portare in sede di domanda è disponibile sul sito internet della Comunità della Paganella www.comunita.paganella.tn.it