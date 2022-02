Nuovo ponte sull’Adige: ok all’operazione ascolto

La presentazione del nuovo progetto di ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza del casello autostradale di Ala/Avio lunedì pomeriggio ha costituito l’occasione per riavviare la discussione attorno ad un progetto molto più vecchio ma che non ha mai perso completamente la sua attualità.

Si tratta della realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige che in quella parte del territorio consentirebbe di unire adeguatamente le sponde che nel tempo hanno ospitato importanti realizzazioni sia sul fronte produttivo che in termini di insediamenti abitativi.

“All’inizio del 2000 – ricorda il presidente Maurizio Fugatti – si era sviluppato un ricco dibattito attorno ad una proposta progettuale che non aveva superato le perplessità soprattutto sul fronte dell’impatto ambientale e dell’inserimento paesaggistico. I tempi oggi sono forse più maturi per mettere a confronto da una parte le sensibilità e dall’altra la tecnica che negli anni ha imparato a sviluppare soluzioni nuove, moderne e improntate all’equilibrio. La Provincia è disponibile al confronto”. Confronto che necessariamente deve partire dalla voce dei territori. Di qui l’impegno del sindaco di Avio, Ivano Fracchetti che, d’intesa con il primo cittadino di Ala, Claudio Soini, avvierà un’operazione ascolto con i cittadini prima di riattivare un confronto tecnico-amministrativo con l’Amministrazione provinciale.

