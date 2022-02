New Gruppo Ado dell’Alta Val di Non ospita “Storie e testimonianze dal carcere” con il Direttore del carcere minorile di Bari Nicola Petruzzelli

Il gruppo Pastorale Giovanile – New Gruppo Ado 2021 Alta Val di Non – ha organizzato per venerdì 11 febbraio alle 20,30 l’incontro sul tema “Storie e Testimonianze dal carcere”. Alla serata interverrà Nicola Petruzzelli, Direttore del carcere minorile Fornelli di Bari. Un momento interessante e istruttivo per ascoltare com’è il carcere, cosa si svolge al suo interno, chi finisce in carcere e quali le motivazioni principali.

La Pastorale Giovanile – New Gruppo Ado 2021 Alta Val di Non – nasce da una lungimirante idea di don Carlo Crepaz, parroco dei 17 campanili dell’Alta Val di Non, ed rivolto ai ragazzi di terza media, prima e seconda superiore delle parrocchie dell’alta valle e dell’Unità Pastorale di Sanzeno. In un momento storico in cui la socialità viene a mancare, il gruppo vuole creare una nuova realtà di pastorale giovanile, dove i ragazzi adolescenti della nostra valle possano ritrovarsi non solo per divertirsi e stare insieme, ma anche per formazione, crescita e percorso cattolico, durante il tortuoso periodo dell’adolescenza.

Da qui è scaturita l’idea di organizzare una serie di incontri, iniziati il 7 novembre 2021 presso l’Oratorio di Romeno, dove come primo appuntamento i ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione di un film sul tema dell’amicizia e le differenze culturali, potendo confrontarsi fra di loro scambiandosi idee ed opinioni.

Il secondo incontro si è svolto nella Basilica di Sanzeno, in compagnia dell’Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro Tisi. I ragazzi del Gruppo Ado hanno partecipato alla veglia di preghiera, ed erano inizialmente un po’ scettici, ma sono rimasti piacevolmente colpiti dal dialogo e dalle parole del Vescovo, che ha raccontato il suo incontro con la fede, trattando inoltre gli argomenti del dono della parola e della sessualità.

In uno degli incontri, rivolti al percorso di crescita dei ragazzi, è stata affrontata la spinosa tematica del cyberbullismo, al quale ha partecipato Guido Bezzi, padre di Mattia, che ha esposto la sua testimonianza sul suicidio del figlio, il quale ha compiuto questo gesto estremo proprio a causa del cyberbullismo.

I ragazzi, accompagnati dai loro genitori, hanno attentamente ascoltato la vicenda di Guido e successivamente, divisi in gruppi, hanno cercato di approfondire il suo racconto. Confrontarsi con il tema del cyberbullismo è stato molto importante in questo momento storico dove i social, pur essendo divenuti ormai indispensabili, la fanno da padroni, e a volte riescono a condizionare la mente dei giovani.

La parte riguardante la vita cattolica è stata percorsa dai ragazzi mediante il sacramento della confessione, in preparazione del Natale. Durante le confessioni, che si sono svolte individualmente grazie ai parroci della zona, sono intervenuti dei formatori appositamente per raccontare le vite dei Santi Anauniensi. I partecipanti hanno ascoltato rapiti, e successivamente hanno condiviso una consuetudine attualissima: “l’Apericonfessione”, ideata per socializzare e divertirsi insieme.

Purtroppo la pandemia in corso ha rallentato gli eventi in presenza, e per questo, in occasione della Giornata della Memoria, è stata organizzata una serata online in collaborazione con l’Associazione “La storia siamo noi”, durante la quale è stata raccontata la triste vicenda di Nedo Fiano, ex internato nei lager, purtroppo mancato lo scorso anno. “A5406, il Coraggio di Vivere” – è il titolo del libro scritto da lui, ed è un importante monito per non scordare quanto è successo. L’evento, focalizzato sul non dimenticare mai la storia passata, è stato un’occasione di aggregazione, non solo per i giovani, ma per tutti quanti hanno partecipato.

“Storie e Testimonianze dal carcere” è organizzato in collaborazione con l’Associazione La Storia siamo noi – e le Parrocchie dell’Alta Val di Non; si svolgerà online su piattaforma Zoom. Sulla locandina è indicato il collegamento al link.

Maggiori info: Parrocchie Alta Val di Non

