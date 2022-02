La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento indice un contest su Giovanni Falcone

Nell’ambito di “Musica e arte per cittadini consapevoli” la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento indice un ‘contest’ sulla figura di Giovanni Falcone.

– La musica non cambierà il mondo ma sicuramente può contribuire a renderlo migliore – In vista della rappresentazione di “Falcone (Il tempo sospeso del volo)”, l’opera di Nicola Sani che andrà in scena a Trento il 12 e 13 marzo, la Fondazione Haydn promuove un contest rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni (suddivisi in due categorie: ragazzi/e dai 14 ai 18 anni e ragazzi/e dai 19 ai 25 anni), per sensibilizzarli sul tema della lotta alla mafia; le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12.03.2022.

Partendo proprio dalla figura e dalla persona di Giovanni Falcone, il magistrato che ha pagato con la propria vita l’impegno contro la mafia, il contest offre la possibilità di creare un progetto artistico, invitando i partecipanti a riflettere sulla consapevolezza delle proprie azioni, sulla necessità dell’impegno delle nuove generazioni nella lotta alla criminalità organizzata, sul concetto di legalità nei significati di giustizia, libertà, rispetto, uguaglianza e coraggio.

Non poniamo limiti alla fantasia e alla creatività: è accettato qualsiasi mezzo creativo, analogico o digitale, musicale, scritto o disegnato. Il progetto dovrà indicare chiaramente il team creativo e il nome dell’opera.

Un’apposita giuria valuterà i progetti in base all’attinenza al tema proposto, all’originalità e alla capacità creativa di veicolare il messaggio.

La premiazione del progetto vincitore avverrà nel corso di un apposito evento previsto per il 21 marzo 2022, al quale saranno invitati tutti i partecipanti al contest.

I primi 3 classificati di ogni categoria riceveranno premi in denaro, offerti dalla Federazione Trentina della Cooperazione, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di materiale scolastico e di studio. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Trento – Assessorato alla Cultura – e di Tavolo della Legalità e della Fondazione Falcone (Banca d’Italia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate).

Ecco un riassunto dello spettacolo “Falcone (Il tempo sospeso del volo)”: a 30 anni di distanza dall’attentato mortale al giudice Giovanni Falcone, Nicola Sani ripercorre – nell’opera da camera Falcone, portata in scena per la prima volta nel 2007 – questa «ferita aperta nella storia d’Italia». Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone è in volo con la moglie da Roma a Palermo.

Solo poche ore dopo i due saranno uccisi in un attentato. Un atto di vendetta dopo che, nel maxiprocesso del 1986, Falcone era riuscito a portare in aula oltre 400 imputati affiliati a Cosa Nostra. ‘Il tempo sospeso del volo’ costituisce la cornice dell’opera e intreccia vissuto e pensieri di Falcone con ricordi e resoconti dell’attentato imminente.

In termini musicali, Sani fa risuonare la testimonianza di un’epoca con un linguaggio musicale sperimentale, creando diversi piani sonori fra ritmo, recitazione e canto.

Il regista Stefano Simone Pintor fa appello, con il suo allestimento, a una partecipazione civile attiva, annullando ogni barriera tra spettatori e palcoscenico. Non c’è un «noi» e un «loro» poiché, come sostiene Pintor, «nella lotta contro il crimine organizzato la responsabilità è di tutti».

Info e bando del contest: Fondazione Haydn