In aula scintille tra Segnana e Ambrosi che denuncia: «Mi ha offeso, chieda scusa ai trentini»

Scintille ieri in aula tra l’assessora della sanità Stefania Segnana e la consigliera di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi.

Nel question Time della prima tornata di lavori Alessia Ambrosi ha posto all’attenzione della giunta nuovamente sul caso dei non vaccinati respinti da strutture sanitarie trentine, salito alla ribalta durante la trasmissione di rete 4 «Fuori dal coro»

La consigliera ha chiesto alla Giunta se sia vero quanto denunciato durante una puntata della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, andata in onda su Rete 4, da un servizio nel quale è emerso che nel reparto di ortopedia di Cles non vengono operate le persone non vaccinate, e che strutture riabilitative come la Casa di cura Eremo, l’Ospedale San Pancrazio e la Casa di Cura Villa Regina ad Arco, non accolgono persone non vaccinate in virtù di un non ben precisato protocollo provinciale e della carenza di posti letto da destinare a questa categoria di persone.

L’assessora Segnana dopo aver ricordato che “l’Apss ha già provveduto a smentire in maniera categorica questa notizia”, sottolineando che “quel che viene richiesto non è affatto lo stato vaccinale delle persone ma l’esito di un tampone a tutela di tutti” dopo essersi seduta e prima di mettersi la mascherina si è lasciata scappare un «vaffanculo porca troia» indirizzato presumibilmente all’indirizzo dell’ex collega di partito.

Alessia Ambrosi nel pomeriggio ha diffuso il video dove è ben visibile l’impietoso labbiale dell’assessora visibilmente innervosita per la richiesta di informazioni nel merito.

Poi attraverso una nota ha spiegato che «come tutti possono chiaramente vedere da questo labiale, l’assessora alla sanità del Trentino, Stefania Segnana, al termine della sua risposta, si è chiaramente rivolta a me dicendo “ma vaff…, p… t…”». «Non mi interessa personalmente – continua la nota di Ambrosi – richiedere o ricevere le sue scuse».

Alessia Ambrosi ricorda anche le offese ricevute dall’altro esponente della lega (NdR – Alessandro Savoi) «Ho già ricevuto offese dopo avere aderito a Fratelli d’Italia. Ma non è più un fatto personale. Le scuse sono invece a mio avviso dovute all’intera comunità trentina, perché quando il livello dello scontro diventa così volgare e imperdonabile si squalificano le istituzioni e a rimetterci è la collettività, e si offre un esempio pessimo, devastante, alle nuove generazioni». Ambrosi, inoltre, è la seconda volta, dopo gli insulti ricevuti dal consigliere Alessandro Savoi appena lasciata la Lega, che viene presa di mira dagli ex amici e compagni di partito, che hanno vissuto l’addio come un tradimento, visti gli anni di comune militanza, e ancora non l’hanno digerita».

Stefania Segnana si è difesa spiegando di non ricordare nemmeno di aver imprecato: «Non fa parte del mio comportamento solito – ha osservato – e la mia reazione è stata dovuta dagli insulti della mia collega mossi verso il sistema sanitario, l’esclamazione “spinta” quindi era nel merito al tema toccato molto delicato e non verso di lei»