Il sindaco Ianeselli ha incontrato il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle

Cambio al vertice per il comando provinciale dei carabinieri. Dalla prossima settimana il colonnello Salotti – in carica dal 2019 – verrà sostituito da Matteo Ederle: anch’egli colonnello, di origine veneta, è laureato in scienze della sicurezza interna ed ha già operato in Regione presso la compagnia di Ortisei.

Ieri mattina il sindaco Franco Ianeselli lo ha accolto nel suo studio a Palazzo Geremia.

L’incontro è stato l’occasione per un colloquio in merito alla situazione della città dal punto di vista della sicurezza e, in particolare, sulla necessaria collaborazione fra Comune ed Arma dei Carabinieri nell’intento condiviso di garantire il controllo del territorio, oltre che naturalmente a creare una conoscenza diretta tra i due che faciliterà sicuramente i rapporti, già proficui, tra due istituzioni fondamentali per il buon vivere civile del capoluogo.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità