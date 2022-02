Chico Forti, la lega interroga il ministro Cartabia: a che punto siamo con il trasferimento in Italia?

Prima il proclamo dell’ex del ministro degli esteri Luigi Di Maio nel dicembre del 2020 poi più nulla. Le dichiarazioni trionfalistiche di Di Maio parlavano di trasferimento imminente di Chico Forti in Italia. Purtroppo però l’ex ministro degli esteri aveva fatto i conti senza l’oste.

Poi nel giugno del 2021 dopo un lungo silenzio era intervenuta la ministra della giustizia Cartabia che dopo un’attenta indagine spiegò agli italiani che «gli Stati Uniti non hanno mai inviato i documenti per il trasferimento e l’estradizione di Chico Forti in un carcere italiano».

Chico Forti è stato trasferito dal carcere di Miami in un altro carcere nel febbraio del 2021 e questo sembrava un forte segnale per un suo immediato rientro in Italia. Poi non si è saputo nuovamente più nulla.

A mettere nuovamente sotto la lente d’ingrandimento il problema per tenere alta l’attenzione ci ha pensato la lega: «Per il nostro Chico Forti, un altro compleanno dietro le sbarre negli Stati Uniti. E’ trascorso più di un anno dall’annuncio trionfalistico di qualcuno sul suo trasferimento in Italia, ma evidentemente c’è qualcosa che non va nella conclusione della procedura di estradizione.

Abbiamo presentato una nuova interrogazione al Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, affinché gli ostacoli che impediscono tuttora al nostro connazionale e concittadino di tornare finalmente nel proprio Paese vengano rimossi al più presto. Sappiamo che la questione è complessa, essendo coinvolte diverse Amministrazioni degli Stati Uniti a livello statale e federale, ma occorre intensificare gli sforzi ad ogni livello. Non ci stancheremo mai di sollecitare le nostre istituzioni finché non vedremo Chico Forti fisicamente in Italia. Auguri Chico, la Lega è con te» – Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Martina Loss, Diego Binelli, Vanessa Cattoi e Mauro Sutto.

Quando Chico Forti rientrerà in Italia dovrà scontare una pena, come spiega la convenzione di Strasburgo, stabilita da una speciale commissione di Giudici italiani. Ma sono in molti a giurare che appena varcato il confine italiano sarà graziato dal presidente Mattarella. Oltre 21 anni dietro le sbarre da innocente sembrano davvero troppi.